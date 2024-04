Primo colpo esterno per l'Esperia Cagliari nei play-in Silver della Serie B Interregionale. I granata sfoderano una prestazione di gran solidità e sorprendono a domicilio la vice capolista Amatori Pescara, superata per 68-66 al PalaElettra.

La chiave del successo esperino è tutta nel terzo quarto, concluso con un perentorio break di 16-6. Mattatore Kucan, a referto con 19 punti (e 4 triple), ma un ottimo contributo è arrivato anche dalla regia, con Cabriolu e Sanna capaci di offrire minuti di qualità.

La gara. Decisa a blindare il prima possibile un posto nei playoff, Pescara parte forte, e con un 3/3 dall'arco piazza il primo allungo sull'11-5. Pian piano, l'Esperia prende a macinare gioco, e con la coppia Kucan-Cabriolu recupera il divario portandosi per la prima volta in vantaggio sul 18-16. Gli esperini accelerano nel finale di primo periodo (+4, 22-18) e vanno in fuga sul +10 a firma Picciau (30-20) nel secondo quarto. I padroni di casa, però, reagiscono prontamente e prendono in mano l'inerzia del match con un contro break che li porta sul +2 alla pausa lunga.

Al rientro in campo la gara cambia ancora una volta: l'Esperia stringe le viti in zona difensiva e lavora bene in attacco, costruendo un parziale di 16-6 utile a riscrivere il vantaggio al 30' sul +8 (54-46).

Negli ultimi 10 minuti Pescara moltiplica gli sforzi e, pian piano, accorcia il gap fino al -3 a un secondo dalla sirena. Sulla schiena di Manca scorre un brivido, perché Cabriolu commette fallo sul tiro da tre punti di Pierucci. Il giocatore pescarese, però, sbaglia due tentativi su tre, consentendo agli ospiti di blindare il successo.

Pescara Basket-Esperia 66-68

Amatori Pescara: Gangale, Scozzese ne, Brescianini 9, Serafini 12, Cocco 12, Cavazzini ne, Pierucci 12, Gjorgjevikj 2, Di Donato 11, Colombo 2, Origlia 6, Mencarelli ne. Allenatore Fioravanti

Esperia Cagliari: Cabriolu 12, Kucan 19, Floridia 4, Potì 7, Thiam 8, Picciau 2, Locci 5, Corsi, Sanna 11. Allenatore Manca

Parziali: 18-22; 40-38; 46-54

© Riproduzione riservata