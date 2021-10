Sarà la Capo d’Orso di Palau nel campionato di B1 femminile l’unica squadra sarda in campo nella giornata dell’avvio dei campionati nazionali della pallavolo.

Le Orsette, allenate da Antonio Guidarini, hanno giocato ieri in trasferta a Bra contro la neopromossa Libellula Area e hanno vinto per 3-0 (17-25, 17-25, 15-25). La società di Palau, unica compagine sarda nella B1 femminile, ha confermato il nucleo forte della formazione per ripetere e migliorare l’ottimo campionato precedente che l’ha portata a un passo dalla promozione in A2.

Le date. Le incertezze e i rinvii nella partenza della continuità territoriale hanno fatto mancare i necessari collegamenti aerei per tutte le squadre in partenza e in arrivo nei campionati di B maschile e B2 femminile. Non tutte le squadre però saranno in campo la settimana del 23/24 ottobre. Si giocheranno sabato 23 nella B maschile: Silvio Pellico 3P Sassari-Roma Volley alle ore 16; Airone Tortolì-Casal Bertone alle 16; Sarroch-K Roma 7 alle 15. Domenica 24 giocherà il Cus Cagliari contro la Fenice Roma alle 16. E’ necessaria ancora una settimana d’attesa per l’esordio della VBA Sant’Antioco (30 ottobre ore16) a Roma contro K Roma 7.

Nella B2 femminile la Corren Ghilarza esordirà il 23 ottobre alle 15 contro la corazzata San Paolo-Cus Cagliari. Per Alfieri e La Smeralda Ossi l’appuntamento con il campionato sarà il 30 ottobre.

