Grande attesa a Ossi, dove la squadra locale, terza in classifica, ospita domani il Monastir, una delle capoliste del campionato di Eccellenza.

Alle 15 al “Walter Frau” di Ossi è atteso il pubblico delle grandi occasioni.

Gli uomini di Giacomo Demartis nell’ultimo turno si portati a soli due punti dal Monastir che condivide il primato col Budoni. I bianconeri vivono un momento magico: sono reduci da cinque vittorie consecutive oltre ad aver raggiunto la finalissima della Coppa Italia di categoria, la terza negli ultimi quattro anni. Il Monastir vuole lasciarsi subito ricucire la ferita per la prima sconfitta stagionale e riprendere la sua corsa. Davanti due formazioni che vantano il miglior attacco: ventisette reti ciascuna finora.

Il Budoni, come il Monastir reduce dalla prima battuta d’arresto in questo torneo, ospita il Villasimius, ultima formazione a battere l’Ossese e reduce da tre risultati utili di fila. Una partita impegnativa per gli uomini di Raffaele Cerbone che però restano favoriti e non intendono ancora inciampare.

Il Tempio, rientrato nel discorso promozione diretta con la vittoria sul Budoni, è atteso sull’ostico "Maristai" di Gavoi. Anche se in questa stagione il Taloro ha una rendita nettamente superiore lontano da casa (nove punti contro i quattro interni). Davanti al pubblico amico i rossoblù hanno perso gli ultimi tre incontri. Contro Mele e compagni, i galletti devono comunque mantenere alta la guardia.

Al “Signora Chiara” di Calangianus, i giallorossi di Simone Marini devono vedersela col Carbonia, formazione che sta ricevendo più complimenti che punti. I minerari sono terzultimi mentre i padroni di casa occupano la quinta piazza che significa playoff.

Al campo "Polese" di Viale Marconi a Cagliari arriva la Nuorese. Un avversario difficile per i ragazzi di Bebo Antinori che hanno bisogno di punti e devono dare continuità la pareggio di Ghilarza.

L’Alghero ospita il Ghilarza. La squadra di Gianmarco Giandon negli ultimi due turni ha raccolto appena due punti. Il Ghilarza nelle cinque partite disputate fuori casa ha sempre perso. Al "Monteponi" l’Iglesias riceve la cenerentola Barisardo. A Sassari, il Li Punti affronta il San Teodoro Porto Rotondo.

