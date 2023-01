Domenica 8 gennaio la Serie D torna in campo.

Grande l'attesa in Ogliastra e nel Sarrabus (si gioca a Tertenia alle 14,30) per il derby Costa Orientale sarda (Cos) e l'Arzachena. Atteso il pubblico delle grandi occasioni. La Cos sogna di fare il bis dopo l'ultimo successo casalingo col Monterotondo. «La vittoria con i laziali – dice il presidente Stefano Boi – ci ha consentito di avvicinarci alla zona salvezza permettendoci di trascorrere le festività con un po' più di tranquillità. Venivamo da quattro partite dove avevamo ottenuto un solo punto. In mezzo c’è però stata la vittoria di Coppa Italia col Tivoli. Occorrerà disputare un grande girone di ritorno. Sono fiducioso. I ragazzi si stanno impegnando tantissimo».

Nella prima parte sono stati realizzati appena 18 punti, una media di 1,05 punti a partita. C’è da evidenziare l’enorme differenza tra i risultati casalinghi e quelli lontano da casa. A Tertenia, la squadra di Francesco Loi ha viaggiato con una media di 1,75 punti a partita (14 in 8 incontri). Un passo da playoff. Mentre considerando soltanto le partite in trasferta sarebbe nel fondo della classifica (la media punti è di 0,44 a gara, 4 punti in nove partite). In casa ha segnato 21 reti, fuori 4.

«I numeri dicono questo – dice ancora il massimo dirigente – ma è anche vero che i quattro punti ottenuti in trasferta non rispecchiano quanto la squadra ha fatto vedere in termini di prestazioni. Ne avremmo meritati almeno il doppio. Ma è inutile lamentarsi. Dobbiamo solo far punti».

Domani la squadra sarà al lavoro agli ordini di Francesco Loi.

