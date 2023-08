Prima settimana di lavoro per l'Atletico Uri in vista del suo terzo campionato di serie D alla guida del tecnico Massimiliano Paba con una squadra fortemente rinnovata. Con lui il vice Francesco Mura, il preparatore dei portieri Walter Adriani, il fisioterapista Giovanni Zara e il preparatore atletico Luigi Fadda (unica novità dello staff).

Per quanto riguarda la rosa, l’ultimo acquisto è l’attaccante Yann Fangwa (2001) ex Lamezia Terme, esploso due anni fa col Monastir. Tra i volti nuovi anche il centrocampista Vittorio Attili del Montespaccato, cresciuto nelle giovanili del Parma, i portieri Domiziano Tirelli, ex Sant’Elena e Antonio Fusco (Messina), i difensori Lorenzo Pionca (Atletico Cagliair), Paolo Pisano (Ferrini), Alessio Barracca (Olbia) e Mario Esposito (Unipomezia), il centrocampista Clayton Valentini (Villasimius) e gli attaccanti Federico Piga (Sennori), Daniele Cannas (Monterotondo) e Luka Ankovic (Paternò).

Confermati il capitano Alessio Fadda, Carlo Piga, Simone Ravot, Abib Jah, Antonio Demarcus, Lorenzo Melis, Mirko Atzeni, Andrea Fusco, Luca Fiorelli, Alessandro Scanu, Salvatore Canu e Pasquale Quesada. In società entrano nuovi dirigenti (10 sono donne).

