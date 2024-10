L'Atletico Uri che domenica ha conquistato la sua prima vittoria del nuovo campionato di Serie D, si rafforza con l'acquisto del giovane portiere cagliaritano Simone Renna, classe 2005. Il ragazzo ha iniziato a inseguire i suoi sogni calcistici a La Spezia, per poi tornare in Sardegna all’età di 9 anni. Da lì, ha continuato il suo percorso di crescita con le giovanili del Cagliari. Adesso è pronto per una nuova sfida con l'Atletico Uri.

