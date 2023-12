Se è un sogno, non svegliate il Masainas: da Cenerentola dopo un decennio di anonimato, a primo in classifica in Prima categoria con l’ambizione a questo punto più che lecita di mettere il piede per la prima volta nella sua storia in Promozione.

La favola bella del Sulcis adesso ha un nuovo nome: Atletico di Masainas. È in cima al girone B della Prima categoria, con tre punti sul Samugheo, e la legittima speranza di fare il grandissimo salto. Tutto casuale? Nemmeno per scherzo: «Nasciamo nel 2007 – racconta il presidente Antonello Etzi – da allora i dirigenti sono gli stessi, e con grandi sacrifici economici, e sfruttando a onor del vero pure un ripescaggio, ci siamo ritrovati a disputare la scorsa stagione la Prima Categoria chiusa al quinto posto». Con una novità di tutto rispetto: un magnifico manto erboso naturale, nel cuore di un impianto che non sarà mastodontico ma è un gioiellino invidiato da mezzo Sulcis.

Questa estate nella mente dei dirigenti del club ha cominciato a frullare un pensiero stupendo: il salto di qualità, partendo da quel quinto posto. La squadra è stata sempre affidata all’allenatore Marco Farci, e assieme a gran parte della formazione della scorsa stagione iniziano ad arrivare fra luglio e agosto pezzi da 90 nel panorama territoriale. Tre esempi su tutti: Momo Cosa, Paolo Uccheddu, Daniele Bove: «Non siamo l’unica squadra attrezzata per vincere, di questo ce ne rendiamo conto – precisa il presidente – ma possiamo dire onestamente di esserci migliorati e non poco: a questo punto della stagione, crederci sino in fondo è lecito».

