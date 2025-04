Con la vittoria di domenica scorsa e i precedenti risultati positivi inizia da dopo domani in casa contro il Lanusei un nuovo mini campionato per l'Atletico di Masainas e l'obiettivo dichiarato è la salvezza.

Poteva apparire impossibile sino a circa un mese fa quando la squadra era precipitata nelle zone molto basse della classifica del girone A del campionato di Promozione e continuava a rimanere distante dal treno per gli spareggi.

Due vittorie consecutive hanno invece invertito la rotta e nonostante la defezione di molti giocatori di spessore che il club ha dovuto perdere nelle scorse settimane, come Momo Cosa e altri che si sono accasati in altri club del Sud Iglesiente, la formazione guidata adesso da Tiziano Serpi ha acquisito una nuova consapevolezza. Dopo domani al comunale di Masainas, col suo manto in erba vera curatissima dalla società e invidiata da tante altre società del territorio, viene già considerata una sorta di finale anticipata la gara contro il Lanusei, che potrebbe significare un trampolino di lancio per lo sprint finale.

