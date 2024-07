Dopo una stagione in chiaroscuro con una partenza esaltante e un finale di stagione in sofferenza (ma la salvezza è stata conquistata comunque in serenità) l'Atletico di Cortoghiana ritenta l'avventura in Prima categoria ma il mercato in questo momento non decolla come si vorrebbe.

Agli ordini del nuovo allenatore Bruno Carrus sono comunque arrivati due elementi importanti, Mullano e Farris. Diversi i giocatori che hanno deciso di cambiare casacca oppure come nel caso di Sartini è avvenuto il ritorno al Carbonia ma il club della più importante frazione mineraria di Carbonia è a caccia di giocatori per una stagione che la dirigenza auspica avvenga nei piani medio alti della classifica. Sino a due anni fa il Cortoghiana era in Promozione.

Si va comunque a caccia di un portiere e nella ossatura della squadra la priorità pare essere quella di irrobustire anche la difesa, oltre che il centrocampo. Intanto riceve ultime conferme lo staff tecnico con la presenza di tecnici esperti quali Marco Perra e di Danilo Coni. Potranno operare in un impianto sportivo che negli ultimi mesi ha ricevuto una adeguata ristrutturazione da parte del Comune.

