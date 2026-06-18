Carbonia. Era il 2023 quando l'Atletico di Cortoghiana calcava con orgoglio i campi della Promozione, prima della doppia terribile discesa che l'ha fatta precipitare in Seconda categoria. Ma le cose cambiano: col quarto posto ottenuto nel campionato appena concluso, e la guida tecnica affidata a Fabrizio Anedda, quella che di fatto è stata la seconda forza calcistica della città di Carbonia ha deciso di programmare la risalita quanto meno in Prima categoria, ponendo le basi affinché ciò possa avvenire già dalla prossima stagione.

Forte di un serio settore giovanile, con innesti di ragazzi (anche classe 2009) che hanno dato una mano anche alla prima squadra, il club minerario ha tutta l'intenzione di affrancarsi dalla permanenza in Seconda, che reputa un po' troppo duratura, e di pianificare la risalita dopo tre anni di purgatorio.

Lo staff, diretto dal presidente Francesca Usala e dal direttore sportivo e bandiera dell'Atletico Marco Landis, è già al lavoro. Con un sogno: dopo i lavori di sistemazione dell'impianto sportivo della frazione eseguiti dal Comune, potrebbe non essere più così utopistica la possibilità di vedere sostituito il manto sterrato con un manto di erba sintetica.

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