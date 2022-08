Dopo la rinuncia della Sigma Cagliari al campionato di Promozione la Federazione ha ripescato in questa categoria l'Atletico Bono, in pole position nell'apposita graduatoria, anche in virtù del secondo posto conquistato la passata stagione nel girone D di Prima categoria (dietro l'Abbasanta). Per Bono, principale centro del Goceano, è un giorno storico: per la prima volta una squadra della cittadina giocherà in Promozione. Raggiante il sindaco di Bono Michele Solinas. "A nome della comunità esprimo grande soddisfazione per la notizia - afferma il primo cittadino -. Giocatori, società e tifosi lo meritavano. Come Amministrazione staremo vicini alla squadra, anche come contributo economico. Nel frattempo stiamo già effettuando un restyling sul campo sportivo, in modo che all'inizio ufficiale della stagione sia in perfetta efficienza". Ovviamente non sta sulla pelle il presidente dell'Atletico Bono Antonello Orani. "La programmazione ha pagato - dice -.Come società ci faremo trovare pronti per questa nuova affascinante sfida. Non facciamo proclami ma cercheremo come sempre di onorare lo sport e il calcio".La dirigenza innanzitutto ha riconfermato il tecnico Maurizio Calvia e gran parte della rosa che ha ben figurato nella scorsa stagione. Ma ci sono nuovi arrivi. La difesa è stata rinforzata dall'ingaggio di Daniel Mastio (ex Paulese) e Alessio Cardia (ex Ghilarza). Il settore centrale del campo sarà puntellato dall'argentino Pablo Sanchez (ex Barisardo). In avanti arriva la punta Giuseppe Cocco, reduce da un periodo di inattività. La preparazione dei biancorossi è cominciata il 22 agosto nel manto in erba sintetica del Salvatore Ena.

