Giornata favorevole ad Astro e Genneruxi che rimangono da sole in vetta dopo la settima giornata di andata del campionato regionale di Serie D di basket.

Le capoliste. Rimangono due in testa, approfittando del turno di riposo del Sennori e della gara sospesa tra San Salvatore (la seconda per i selargini in questa stagione) e Azzurra Oristano. Troppa la condensa sul parquet della Cupola Geodetica di via Vienna e gara interrotta a pochi secondi dall’intervallo sul 48-32 per il quintetto allenato da Roberto Frau. Astro e Genneruxi non si fanno sfuggire l’occasione, vincono e salgono quota 10 in classifica. I primi battono tra le mura di casa il Carbonia per 67-50, al termine di 40’ di gioco passati costantemente al comando. Allungo decisivo nel terzo quarto (55-35 al 30’) e controllo nell’ultima frazione. Per l’Astro, Piras chiude con 16 punti. Il Genneruxi, invece, ha la meglio su Elmas (76-66). Cagliaritani che partono a tutta già nelle prime due frazioni, chiudendo all’intervallo sul +16 (47-31). Nel terzo quarto vantaggio che si dilata ancora (62-41 al 30’), con gli ospiti che riducono il margine nel finale. E’ dell’Elmas il miglior marcatore dell’incontro: Orrù realizza 22 punti.

Le altre gare. L’Oristano Basket vince e convince contro la Coral Alghero, superata per 77-63. La formazione oristanese, con la vittoria dello scorso weekend aggancia in classifica Elmas e Carbonia a metà classifica. Nell’Oristano Basket è Pompianu il miglior realizzatore, con 22 punti. Nell’ultima sfida in programma arriva la seconda vittoria stagionale del San Sperate, che batte l’Assemini dell’ex coach Fois, per 74-64. Gli Asseminesi, ancora a secco di vittorie, partono forte e chiudono sul 28-35 al 20’. Nella ripresa i padroni di casa effettuano il sorpasso (51-47 al 30’). Nel finale allungo del San Sperate fino al 74-64 finale. Top scorer dell’incontro è Simbula, con 21 punti.

