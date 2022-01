Un altro tassello, nel calendario velico regionale. È stato assegnato a Torregrande il prossimo campionato italiano Hansa, classe paralimpica dai numeri sempre più consistenti grazie a una barca accessibile, che permette anche a persone con disabilità di andare per mare e regatare alla pari con atleti normodotati.

La competizione si disputerà dal 2 al 4 giugno sotto il guidone del circolo oristanese Veliamoci, molto attivo nella pratica e promozione del parasailing, anche attraverso la partecipazione a regate nazionali e internazionali, come l'ultimo campionato mondiale corso a Palermo. Un'attività costante, coronata anche dalla vittoria, sempre nel 2021, del titolo italiano doppi con Deborah Sanna e Francesca Ramazzotti.

Il campionato italiano avrà la sua base alla marina di Torregrande e conterà una cinquantina di partecipanti. “Si tratta di un evento molto importante, che si inserisce nel movimento internazionale di World sailing per cercare di far tornare la vela alle paralimpiadi”, spiega la presidente di Veliamoci, Cristina Atzori, “è per questo che avrà un formato open e sarà aperto anche agli stranieri, abbiamo già avuto richieste da tutta Europa”.

