Calcio-Promozione

Arzana, sale la febbre da derby: ma su Idolo-Tortolì c’è l’incognita neve

Attesa per il match che alle 15.30 (coltre bianca permettendo) metterà in scena una sfida di vicinato, di ex (Edoardo Bonicelli è l’ultimo ad aver invertito le maglie, passando dall’Idolo al Tortolì appena un mese fa) e di squadre che ambiscono ai posti nobili della classifica