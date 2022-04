Mercoledì al "Biagio Pirina" (ore 16) si elegge la regina delle sarde di serie D, ma soprattutto si capirà chi può continuare a inseguire il Giugliano, capolista che non è ancora riuscita a “uccidere” il campionato.

Scontro tra inseguitrici. La Torres è a -8 dalla vetta ma con una gara da recuperare, quella appunto contro gli smeraldini. L'Arzachena è a -11 con ben due partite in meno. Entrambe hanno quindi la possibilità di avvicinarsi a -5 dalla capolista, sperando poi in altri passi falsi del Giugliano. La squadra sassarese proviene da cinque risultati utili di fila: due vittorie (1-0 su Ostia Mara e 4-1 a Muravera) e tre pareggi contro Real Monterotondo, Team Nuova Florida e Carbonia. L'Arzachena si è rilanciato con i successi su Cassino per 3-2 e Monterotondo per 1-0.

Così all’andata. Nell'andata disputata al “Vanni Sanna” il match winner per i rossoblù di Greco è stato il centrocampista Kujabi che al 42' ha realizzato il gol decisivo di una partita molto equilibrata e intensa, come promette di essere anche questa di ritorno tra le due migliori formazioni sarde della stagione.

