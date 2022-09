Partenza col botto per l’Arzachena. Uri e Ilva si accontentano del punto. La Cos, nonostante la sconfitta del Biagio Pirina, ha dimostrato di avere le qualità per poter far bene. Sono i verdetti della prima giornata del campionato di Serie D. Soddisfatto l’allenatore dei maddalenini, Aldo Gardini. “Un buon punto ottenuto contro un avversario forte. Nella ripresa siamo riusciti a raddrizzare il match con gran carattere. Risultato giusto”. Il tecnico Massimiliano Paba dell’Uri elogia la prova dei suoi ragazzi: “Sarei stato più felice con i tre punti ma non ho nulla da rimproverare alla squadra. Nel primo tempo ha fatto bene offrendo un buon calcio. Nella ripresa siamo stati più attendisti”.

Al Biagio Pirina, l’Arzachena ha superato la Cos trovando il gol vittoria con un uomo in meno. In panchina c’era Moreno Nappi che ha sostituito il fratello Marco, squalificato. “Sapevamo di dover affrontare un avversario forte. Ci ha fatto soffrire ma con una prova di carattere siamo riusciti a portare a casa i tre punti nonostante l’inferiorità numerica per quasi un tempo. Non molliamo mai e questo fa ben sperare per il prosieguo”. Amareggiato il tecnico della Cos Francesco Loi. “Per quasi tutto il primo tempo abbiamo avuto le redini del gioco creando tantissimo ma senza concretizzare. Nel calcio quando sbagli tanto spesso ti puniscono. Così è successo. Si poteva far meglio. Essere più cinici ed evitare alcune disattenzioni. Ci rimbocchiamo le maniche perché c’è tanto da lavorare”. Domenica prossima si giocano Aprilia-Atletico Uri, Cos-Pomezia, Ilvamaddalena-Casertana e Paganese-Arzachena.

