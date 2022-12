L’Arzachena si riaffaccia in zona playoff. L’Ilva si muove a piccoli passi. Un punto positivo quello conquistato dalla Cos. Momento buio invece per l’Uri. Sono i verdetti della terzultima giornata di andata del campionato di Serie D, girone G. Chiaramente soddisfatto l’allenatore dell’Arzachena, Marco Nappi. Gli smeraldini hanno riscattato l’inaspettata sconfitta interna con l’Aprilia. «Affrontavamo un avversario di valore», ha detto Nappi. «I ragazzi hanno disputato una gara perfetta, da grande squadra realizzando tre gol fantastici in avvio».

La Costa Orientale Sarda si accontenta del punto messo in cascina contro un avversario forte come il Cassino. «Si spera sempre in una vittoria», afferma il presidente della Cos, Stefano Boi. «Dobbiamo però considerare anche l’avversario. Ci prendiamo il punto. La prestazione non mi è dispiaciuta».

L’Ilvamaddalena ha raggiunto in anticipo l’obiettivo prefissato nel girone di andata. Venti punti. «Stiamo facendo molto bene», dice il team manager, Stefano D’Apice, «ma non bisogna abbassare la guardia». Momento difficile per l’Uri, penultimo in classifica. Nel prossimo incontro casalingo con la Palmese la vittoria è d’obbligo. In casa i giallorossi hanno ancora lo “zero” sulla casella delle vittorie.

