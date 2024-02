Otto incontri e due fuori card al Colosseum Fight Night 2024, disputato a Sassari nell'Arena di via Addis. L'evento, organizzato dalla Bad Boys Fight Club Sassari, dà spazio al settore giovanile ed ai giovani talenti di MMA (arti marziali miste), ed è valido come tappa di qualificazione per il Colosseum 9.

Il combattimento principale ha visto la vittoria del beniamino di casa Samuele Arca sul milanese Jacopo Borgato della Deruma Pro. Il diciottenne atleta sassarese, allenato da Gianmario Mereu, sarà impegnato dal 29 marzo a Belgrado in Serbia con la maglia della nazionale italiana per disputare gli europei.

Negli altri incontri Davide Renda (Bad Boys) si è imposto con verdetto unanime su Francesco Decandia della Gherradores di Oschiri. Nel secondo match l'oschirese Raimondo Carta (Gherradores) ha avuto la meglio sul sassarese Stefano Marras. Andrea Cambule della Ronin di Teulada ha prevalso sul cagliaritano Federico Marci (Ferrari gym).

Entusiasmante il match tra l’atleta di casa Raul Casalgrande e Vito Pagano della Ronin Academy di Teulada. Scintille e molta tecnica tra i due, alla fine ad avere la meglio è stato l’atleta della Bad Boys, Raul Casalgrande.

Successi anche per Mario Chironi su Daniel Deiana dei Gherradores Oschiri e del giovanissimo Davide Renda, al rientro dopo una pausa, su Federico Spano della Ronin Academy. Nell’ultimo incontro il tolentino Riccardo Rapaccinini della Zicatela Fight ha sconfitto Alessandro Marino atleta della Rendoki.

© Riproduzione riservata