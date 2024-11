Nel XV Fight Club Championship disputato al Tarantini Fight Club di Sassari Matteo Dore si prende la rivincita su Tiziano Aiello nel main event, il Cage Warriors Academy.

L'atleta sassarese, punta di diamante del club di casa, ha vinto per verdetto unanime dei giudici. Dore ha boxato bene in piedi, come preferisce, ma ha anche saputo destreggiarsi bene quando Aiello ha portato il combattimento a terra.

Grande spettacolo anche nel "co-main event" dove Edoardo Secci (CL Team) ha portato i punti decisivi nel combattimento a terra contro Danilo Gungui (Team Serra). Verdetto unanime anche per lui.

Il suo compagno di squadra Riccardo Frau ha costretto alla resa Samuele Tavera (Tarantini FC).

Vittorie anche per Marco Schintu (Wolf Pack), Gregory Fornalè (Invictus), Andrea Niola (CL Team), Lorenzo Nieddu (CL Team), Michele Palla (Wolfpack), Nicola Mouk (CL Team) e Federico Orrù (Wolf Pack).

