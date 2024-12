Tra i 600 atleti che sabato prossimo, al Palatorrino di Roma, entreranno nella gabbia per la Coppa Italia Federkombat di MMA (Arti Marziali Miste) ci saranno anche 10 atleti del Tarantini Fight Club. L’evento si presenta con un numero record di partecipanti.

Gli atleti in gara sono: Andrea Macis, Samuele Tavera, Francesco Torre, Nicola Pontrandolfo, Marco Meloni, Mirko Sassu, Matteo Dore, Francesco Piluzza, Morgan Capocci e Davide Scardaccio.

Il Tarantini Fight Club scenderà in campo vestendo i colori di Aurora MMA di Lorenzo Borgomeo, un dettaglio che sottolinea la coesione e lo spirito di squadra che contraddistinguono il team. I combattenti si sono preparati a lungo per questa occasione, alternando allenamenti tecnici e tattici, con l’obiettivo di massimizzare la loro resa.

La Coppa Italia Federkombat di MMA si svolgerà nell’arco dell’intera giornata e offrirà un ampio spazio alle varie categorie e livelli di esperienza, permettendo così di valorizzare ogni sfumatura di questo sport in continua evoluzione.

