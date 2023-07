La 4ª edizione di Honor Submission Challenge va in archivio con un successo in termini di partecipazione e seguito dell’evento e la soddisfazione dell’organizzatore, Alberto Diaz.

Il torneo internazionale di jiu jitsu, andato in scena nel fine settimana al Teatro Doglio di Cagliari, ha visto darsi battaglia i più grandi campioni del mondo: la tappa isolana ha assegnato la cintura del campione mondiale 70kg al brasiliano Fabricio Andrey, ma sono stati tantissimi i protagonisti di spessore anche negli altri superfights. Da segnalare Diogo “babyshark” Reis, Charles Negromonte, Jonnatas Gracie e Thiago Sa, ma anche Martina Zola, nella categoria femminile: la figlia del fuoriclasse del calcio italiano si è esibita sotto lo sguardo attento del padre, arrivato a Cagliari dal suo buen retiro sardo di Puntaldia per sostenerla. Nel parterre pure lo sceicco Faisal Tariq Al Qassimi, da Sharja, partner dell’evento: non a caso la prossima tappa del torneo di jiu jitsu si terrà a Dubai, a metà novembre.

«Sono contentissimo per com’è andato Honor Submission Challenge, sotto tutti i punti di vista: siamo riusciti a mettere in scena un grande evento internazionale, con tanti ospiti importanti, come Martina Zola e lo sceicco Faisal Tariq Al Qassimi. Un evento di cui stanno parlando tutti nel settore, che ha avuto anche un ruolo in termini di visibilità della Sardegna a livello turistico», dice Diaz. «Certo, siamo consapevoli che possiamo migliorare, ma posso ritenermi soddisfatto: vorrei ringraziare l’Assessorato regionale allo Sport nelle persone di Andrea Biancareddu e Mauro Contini e i protagonisti di Honor Submission Challenge, molti dei quali si sono trattenuti sull’Isola per dare vita al camp sportivo Honor Camp Roger Gracie and guest, al via oggi».

Di seguito i risultati di Honor Submission Challenge 2023.

Card Preliminare:

Mario Fiorio vs Frank Kirmse – vince Kirmse via Submission (Kimura)

Matteo Bittichesu vs Ahmed Aljehani – vince Bittichesu via Submission (Armlock)

Brian Reilly vs Martin Svajdic – vince Reilly via decisione

Martina Zola vs Gamila Kanew – vince Kanew via decisione

Card principale:

Manuel Pilato vs Marco Aurelio – vince Pilato via decisione

Lucas Alexandre vs Stefano Sanna – vince Alexandre via decisione

Thiago Sa vs Carlos Santos – vince Sa via squalifica

Diogo Reis vs Jack Sear – vince Reis via decisione

Fabricio Andrey vs Owen Jones – vince Andrey via decisione (semifinale GP 70 kg)

Alessio Sacchetti vs Keith Krikorian – vince Krikorian via decisione (semifinale GP 70 kg)

Charles Negromonte vs Jonnatas Gracie – vince Gracie via decisione

Keith Krikorian vs Fabricio Andrey – vince Andrey via decisione (finale GP 70 kg)

