C'è aria di crisi al Carbonia calcio. I calciatori e lo staff del club che milita in Eccellenza in una nota reclamano il pagamento degli stipendi arretrati. «Nel corso della scorsa settimana - scrivono - la società aveva prospettato il pagamento di almeno una mensilità entro quella attuale ma tale impegno non è stato rispettato. Pur prendendo atto delle spiegazioni fornite dal presidente che ha dichiarato di aver sostenuto personalmente ingenti investimenti, riteniamo necessario sottolineare che tali circostanze non possono ricadere sui tesserati».

I calciatori aggiungono: «Criticità gestionali non devono gravare sulla squadra: ci vediamo costretti a intraprendere tutte le azioni necessarie a tutela dei nostri diritti».

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