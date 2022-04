Vittoria per Luca Arca, che conquista la tappa del Circuito nazionale Open maschile tennis in carrozzina “Trofeo Fondazione Sicilia” disputato sui campi del Ct Palermo.

Il 29enne tennista di Bono, tesserato per l'Asdc Sardinia Open, ha trionfato nel tabellone del singolare maschile (14 partecipanti), dov'era il favorito della vigilia, superando la testa di serie numero 2 Antonio Cippo (71 Itf) 6-1, 6-2.

Per Arca, numero 40 delle classifiche mondiali, l'obiettivo 2022 è entrare nella Top 25 mondiale.

© Riproduzione riservata