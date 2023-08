Colpo dell'Arbus che ha raggiunto l'accordo con l'attaccante italo-romeno Cosma Claudiu Andrei. Attaccante, classe 1991, dotato di grande forza fisica e una tecnica sopraffina, cresciuto nelle giovanili del Milan, giocando poi nell'Accademia Pavese, nel Derthona in Serie D, nell'Alessandria in Serie C.

Successivamente ha disputato la Serie B del campionato lituano impreziosendolo con la vittoria e la Serie A del campionato romeno.

Poi altre esperienze in Italia tra cui Paolana, Formia, Atletico Lazio, Medicina e Trebbo. Ora tappa in Sardegna.

