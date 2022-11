Si giocano domani, con fischio di inizio alle 15, due gare valide per il ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione.

Il tabellone propone Arborea-Orrolese (arbitra Francesco Ruggiero di Oristano, andata 2-1) e Verde Isola Carloforte-Guspini (Marco Spiga di Carbonia, 2-2).

Serve un’impresa all’Orrolese contro un Arborea che in questa stagione ha vinto dieci partite su altrettante giocate. Tre in Coppa e sette in campionato. "Un avversario forte", dice il tecnico dell’Orrolese, Marco Marcialis. "Siamo consapevoli che non sarà semplice ribaltare il risultato dell’andata ma ci proveremo".

A Carloforte, partita apertissima tra la Verde Isola, sorpresa di questa stagione e il Guspini. I biancorossi sono senza tecnico dopo l’annuncio della società della risoluzione del contratto dell'ormai ex tecnico Nicola Manunza. In panchina ci sarà Marco Lantieri.

© Riproduzione riservata