Il calcio regionale in assemblea straordinaria sabato alle 9.30 in prima convocazione ed alle ore 10,30 in seconda convocazione, all’Hotel Horse Country Resort, ad Arborea. Dopo la nomina del presidente dell’assemblea interverrà Gianni Cadoni, presidente del Comitato regionale Sardegna della Figc.

Le scelte. Seguirà la designazione del candidato alla carica di presidente della Lega nazionale dilettanti, la designazione del candidato alla carica di Vice presidente vicario della Lega nazionale dilettanti, la designazione del candidato alla carica di Vice presidente della Lega nazionale dilettanti, sulla base dell’area territoriale di appartenenza.

L’Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.

La verifica dei poteri sarà effettuata nella sede dell’assemblea dalle ore 9 del 5 marzo 2022.

L'accesso sarà consentito ai possessori di super green pass e sarà obbligatorio l'uso della mascherina FFP2.

