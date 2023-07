Continua a prendere forma il nuovo Monastir di Marcello Angheleddu, che punta a essere protagonista nel nuovo campionato di Promozione. Oltre ai tanti nuovi acquisti fra i nomi di spicco del calcio sardo, da Mauro Ragatzu a Gianmarco Paulis passando per Alessandro Masia, il direttore sportivo Matteo Zanda si è soffermato anche sui fuoriquota.

Tra i giovani torna un ragazzo locale come Riccardo Arangino, classe 2005 che aveva già esordito in biancoblù ad aprile del 2022 in Eccellenza. Nella passata stagione aveva cominciato al Monastir, segnando nella prima giornata contro il Budoni, per poi trasferirsi al Lanusei sempre nel massimo campionato regionale dove ha realizzato altri sei gol. «Sono molto legato al ds Zanda, mi ha spiegato il progetto che la società vuole mettere in pratica quest’anno e mi ha convinto», ha detto Arangino, esterno sinistro di piede destro che fa anche parte della Rappresentativa Under-18.

«Poi, avendo sempre vissuto a Monastir, ero motivato a tornare. L’obiettivo è fare il meglio possibile, rispetto a un anno fa ritengo di essere cresciuto e maturato». E sarà un giovane anche il capitano: Tomaso Arzu, difensore classe 2003 che ha sempre fatto parte della società ma nella scorsa stagione ha giocato a calcio a 5 con il 360 GG Monastir, in Serie A.

