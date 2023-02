I favoriti della vigilia non hanno disatteso le aspettative. Antonino Lollo ed Elisabetta Orrù hanno vinto stamane la nona edizione della ‘’Mezza Maratona del Giudicato’’, andata in scena ad Oristano con partenza e arrivo in via Duomo, organizzata dalla Dinamica Sardegna con il Marathon Club Oristano.

Uno degli appuntamenti più partecipati e apprezzati dai fondisti isolani, che ha coinvolto oltre ottocento atleti. Lollo, portacolori del G.P. Parco Alpi Alpuane, si è imposto in 1h07’59’’ mentre la Orrù, tesserata per l’Atletica Edoardo Sanna, ha vinto con il tempo di 1h22’03’’. Buoni segnali anche da parte di Gabriele Motzo (Isolarun) e Giulia Innocenti (Cus Cagliari) che hanno fatto loro la prova da 10 km rispettivamente con i tempi di 34’07’’ e 39’20’’.

Per Antonino Lollo la sfida è stata, come da pronostico, con il secondo classificato Mustafà Belghiti (Dinamo Sport) alle sue spalle con 1h08’24’’: i due hanno corso appaiati sino all’ultimo chilometro, momento in cui il vincitore ha forzato ulteriormente il ritmo. Terzo classificato, e primo dei sardi, Claudio Solla (Cagliari Marathon Club) in 1h11’38’’. Tra le donne per la Orrù gara di testa dall’inizio alla fine, che le ha consentito di precedere Cinzia Meloni seconda con 1h26’09’’.

Nella gara da dieci km, Gabriele Motzo ha preceduto il giovane Manuel Cossu (Jm, Atl. Pod. San Gavino) sul secondo gradino del podio con 34’17’’ e Giuseppe Mura (M35, Libertas Campidano) terzo in 34’26’’. Tra le donne, prova di efficienza per la Innocenti prima davanti a Veronica Pala (F35, Ichnos) in 39’46’’ e Daniela Perinu (F45, Alghero Marathon) in 41’09’’.

