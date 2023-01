Per la prima volta il centrocampista del Guspini, Marcello Angheleddu, non ottiene il voto di migliore. L’ex giocatore di Villacidrese e Carbonia è dovuto uscire al 32’ nella sfida contro il Cus Cagliari, persa dai biancorossi tre a zero. Angheleddu è, comunque, sempre in testa con 14 punti. Mantiene un vantaggio di due punti su Michel Milia, esterno del Villamassargia, assente nella sfida vinta (1-0) contro l’Andromeda. Avanza, a quota 11, il bomber del Villasimius Andrea Renzo Iesu.

Nel girone B, Antonio Pili (Idolo) conquista il 13esimo punto. In seconda posizione con 11 voti, Pablo Guillermo Sanchez dell’Atletico Bono (rinviata la gara col Posada). In terza posizione Mahamadou Moussa del Barisardo ha raggiunto Marco Boi (Tortolì) a 10 punti.

Nel girone C, Patrick Caetano Ferreira (Coghinas) e Gian Carlo Bombagi (Porto Torres) hanno agganciato, a dodici punti, Domenico Saba (Usinese) che non ha giocato per il rinvio della gara tra i rossoblù e la Macomerese. Dietro, con appena un punto di distacco, Fabio Nuvoli (Sennori) e Nicola Dettori (Stintino).

GIRONE A

14 PUNTI

Marcello Angheleddu (Guspini)



12 PUNTI

Michel Milia (Villamassargia)



11 PUNTI

Andrea Renzo Iesu (Villasimius)



10 PUNTI

Stefano Mura (Castiadas)

Mario Piras (Cus Cagliari)

Daniele Contu (Villamassargia)



9 PUNTI

Omar Galizia (Cortoghiana)

Matteo Podda (Orrolese)

Gianluca Mainas (Selargius)

Michele Medda (Selargius)

Matteo Momo Cosa (Verde Isola)



8 PUNTI

Christian Testa (Andromeda)

Nicola Piras (Asseminese 3, La Palma 5)

Claudio Pani (Asseminese)

Giorgio Piras (Atl. Cagliari)

Alessandro Cherchi (Gonnosfanadiga)



7 PUNTI

Simone Cao (Asseminese)

Gianluca Ferraraccio (Asseminese)

Emanuel Piroddi (Atl. Cagliari)

Claudio Fiori (Cus Cagliari)

Francesco Pinna (Gonnosfanadiga)

Claudio Casti (Orrolese)

Omar Porru (Orrolese)

Matteo Cardia (Selargius)

Paolo Uccheddu (Verde Isola)





GIRONE B



13 PUNTI

Antonio Pili (Idolo)



11 PUNTI

Pablo Guillermo Sanchez (Atl. Bono)



10 PUNTI

Mahamadou Moussa (Barisardo)

Marco Boi (Tortolì)



9 PUNTI

Nicolò Deiana (Atl. Bono)

Yahya Jatta (Bittese)

Mirko Sanna (Bittese)

Lamin Jammeh (Idolo)

Lorenzo Zela (Posada)

Massimo Pibiri (Santa Giusta)



8 PUNTI

Luca Orrù (Terralba)

Sandro Sanna (Tonara)



7 PUNTI

Riccardo Mele (Abbasanta)

Marco Atzeni (Arborea)

Giuseppe Cocco (Atl. Bono)

Davi Braga Dias (Barisardo)

Ansu Camara (Bittese)

Gianluca Siazzu (Posada)

Chico Daniel Fernandez (Siniscola)

Gianluca Recano (Tonara)





GIRONE C



12 PUNTI

Patrick Caetano Ferreira (Coghinas)

Gian Carlo Bombagi (Porto Torres)

Domenico Saba (Usinese)



11 PUNTI

Fabio Nuvoli (Sennori)

Nicola Dettori (Stintino)



10 PUNTI

Carlo Pintus (Lanteri)



9 PUNTI

Victory Igene (Sennori)



8 PUNTI

Paolo Palmas (Lanteri 2, Tempio 6)

Andrea Usai (Lanteri)

Edoardo Donati (Luogosanto)

Davide Budroni (Oschirese)

Nicolò Carrozzi (Porto Torres)

Amadou Camara (Sennori)

Sergio Damian Valenti (Tempio)

Mariano Solinas (Thiesi)



7 PUNTI

Hernan Salazar (Bonorva)

Mathias Meloni (Buddusò)

Gabriele Bazzoni (Coghinas)

Giuseppe Pitruzzello (Coghinas)

Marco Degortes (Luogosanto)

Federico Fernando Ferrari (Macomerese)

Matteo Trini (Macomerese)

Federico Murgia (Oschirese)

Marco Fois (Porto Torres)





