Il primo passo per raggiungere scenari prestigiosi, un’opportunità di crescita significativa così da proseguire nel proprio percorso di maturazione in maniera sempre più caparbia: Andrea Demontis, alfiere del Cus Cagliari campione italiano al coperto Allievi nell’asta, ed Elisa Marcello, portacolori dell’Atletica Valeria vice campionessa italiana ai Tricolori Indoor Under 18 sui 200, sono stati convocati per i raduni dal 14 al 16 aprile con la nazionale giovanile, al centro di preparazione olimpica di Formia.

Azzurri grazie ai risultati. Un momento atteso, dopo i risultati ottenuti nella stagione indoor, che consentirà alle due giovani promesse dell’atletica sarda di volgere lo sguardo su un contesto ricco di personalità di valore con cui confrontarsi.

Un confronto di spessore, non solo per gli atleti, ma anche per i tecnici da cui giornalmente sono seguiti.

La soddisfazione. “Siamo davvero felici, è una bellissima soddisfazione’’, il commento di Francesca Dessì madre e allenatrice di Andrea Demontis. “Ci speravamo, sarà una prima volta da ricordare. Per Andrea e per la sottoscritta è una grande occasione di crescita che ci darà ancora più motivazione in vista della stagione all’aperto’’. Una stagione all’aperto sempre più vicina, verso cui Demontis si rivolge con entusiasmo e consapevolezza del proprio valore. “Dopo le gare indoor’’, prosegue Francesca Dessì, “abbiamo fatto un percorso di scarico, così da recuperare le energie e impostare i nuovi allenamenti. Attualmente stiamo lavorando molto sulla tecnica con aste più morbide sia in pedana che in pista’’. Quali gli obiettivi per un 2022 ricco di sfide? “Sicuramente i Tricolori Allievi e i campionati europei Under 18 a Gerusalemme per cui Andrea ha siglato il minimo di partecipazione con la misura di 4,80. Inoltre, punteremo anche ai campionati sardi Assoluti e a manifestazioni a livello nazionale importanti come il Brixia Meeting’’. Quando l’esordio? “Esordiremo a maggio, nel mese di aprile continueremo a lavorare così da affinare la preparazione in vista degli impegni più importanti dell’anno’’.

Felicità anche per Elisa. Impegni che attendono anche la talentuosa velocista Elisa Marcello, seguita da Andrea Sole, pronta a dire la sua non solo sulla distanza prediletta dei 200 ma anche sui 100 e sui 400 metri. “Elisa è giovanissima non ha ancora compiuto 16 anni, di conseguenza è bene che si diverta e sperimenti tutte le gare’’, fa presente il suo tecnico. “Questo raduno è sicuramente un momento importante, ce lo aspettavamo e lo speravamo. Quando è arrivata l’ufficialità la gioia è stata tanta’’.

Intanto continua la preparazione. Dopo una prima parte di stagione da protagonista, la Marcello è pronta a fare il suo esordio all’aperto, determinata a pretendersi il suo spazio tra le migliori velociste della sua età a livello nazionale. “Domani faremo la prima gara outdoor a Santadi. Elisa sarà schierata sui 150 e sui 300: le gare spurie sono un ottimo test per capire a che punto della preparazione siamo’’. Una preparazione costituita da molteplici tasselli da incastonare alla perfezione. “Abbiamo aumentato i carichi di lavoro gradualmente’’, continua Sole, “concentrandoci su richiami di forza a secco e svolgendo lavori più estensivi, come 6 volte i 200 o ripetute a scalare come 600, 400 e 200 alternando le scarpe da riposo a quelle chiodate per non sollecitare eccessivamente i tendini’’.

I prossimi impegni. Tanti gli appuntamenti individuati per confrontarsi con rivali agguerrite da cui trarre nuovi stimoli. “Il 9 a Sassari esordiremo sui 400 e cercheremo di ottenere il pass per i Tricolori di categoria’’, conclude, “poi a giugno gareggeremo nei principali meeting nazionali così da cercare di conquistare il minimo di partecipazione per gli Europei Under 18 di Gerusalemme che si terranno da 4 al 7 luglio. Un obiettivo ambizioso che cercheremo di raggiungere, senza perdere di vista il divertimento, fondamentale a quest’età’’. Gli echi del tartan si fanno sempre più intensi, le occasioni si prospettano ghiotte, i confronti avvincenti: l’atletica sarda è determinata, pronta a lasciare la sua firma in una stagione importante dove raccogliere ciò che si è seminato in questi mesi.

