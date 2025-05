Un nuovo nome si affaccia all’orizzonte per il futuro dell’Ancona: quello di Roberto Felleca, imprenditore selargino con una lunga esperienza nel mondo del calcio. Secondo fonti vicine all’ambiente sportivo, Felleca starebbe valutando concretamente l’ipotesi di rilevare la società marchigiana, attualmente in attesa di una svolta dopo una stagione complessa. Non è la prima volta che il nome di Felleca viene accostato a club di Serie C o D. Nella scorsa stagione era stato vicino all’Olbia, mentre in passato ha rivestito ruoli dirigenziali di primo piano nel Foggia e nel Como, club quest’ultimo che ha contribuito a riportare tra i professionisti e che oggi milita in Serie A.

Nel suo percorso figura anche il tentativo, risalente all’estate del 2019, di acquisire Torres e Reggiana. Ora potrebbe essere arrivato il momento di un nuovo progetto ambizioso, questa volta con l’Ancona.

A spingere per il suo ingresso nella società biancorossa sarebbe Massimiliano Polci, figura centrale nelle trattative per la nuova compagine societaria. «Ho parlato con Polci», conferma Felleca. «Ancona è una piazza importante, con grande storia e passione. Sicuramente merita altri palcoscenici. Ho altre trattative in corso, ma Ancona mi interessa e la valuterò con attenzione. Questo fine settimana potrei essere in città per incontrare il sindaco Daniele Silvetti e verificare i presupposti per avviare l’operazione. È fondamentale costruire basi solide, con un progetto serio e chiaro. La Serie D non è affatto semplice».

Accanto al nome di Felleca, è inevitabile citare quello di Ninni Corda, tecnico e dirigente con cui ha condiviso importanti esperienze. «È una persona con cui ho lavorato benissimo», spiega Felleca. «Un grande conoscitore di calcio, che ha vinto molto. Tuttavia, sono valutazioni che si faranno solo in un secondo momento».

Il possibile arrivo di Felleca all’Ancona potrebbe rappresentare un punto di svolta per il club dorico, che attende di conoscere il proprio destino tra speranze di rilancio e la voglia di tornare protagonista.

