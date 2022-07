Poche indicazioni, ma sicure, quelle che arrivano dal campionato di B regionale femminile. Dopo l’ufficialità sulla partecipazione di Elmas (new entry) e New Basket Ploaghe (neo promossa dalla C), arriva anche il nome della terza squadra al via della prossima stagione: la Mercede Alghero.

La conferma. Dopo l’ottimo scorso campionato, terminato con l’approdo in finale contro la Virtus Cagliari e il secondo posto in regular season, la Mercede riparte per l’avventura nel prossimo torneo regionale. Si proseguirà con la certezza della guida tecnica affidata a Manuela Monticelli e la partnership con la Dinamo Women Sassari.

Le novità. Sarà il roster a disposizione della Monticelli a subire delle modifiche, con diverse ragazze che partiranno per giocare in categorie superiori. È il caso della macedone Ivona Kozhobashiovska, classe 2001, che dopo un percorso di crescita lungo 6 stagioni sportive, lascia Alghero in direzione Carugate, che nel prossimo torneo prenderà parte al girone Nord del torneo di serie A/2. Verso nuovi lidi potrebbe essere anche il futuro di Tjiana Mitreva, anche classe 2001 di nazionalità macedone, nel mirino di diverse società di categoria superiore. Nelle prossime settimane sono attese ulteriori novità, con i primi volti nuovi.

