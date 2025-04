L’Amsicora femminile ha concluso al quinto posto l’Eurohockey Trophy I, la seconda manifestazione europea dopo l’Euro League iniziata venerdì scorso e terminata ieri. A Rakovnik, nella Repubblica Ceca la squadra allenata da Maryna Khilko e Roberto Carta ha perso le due partite del girone eliminatorio, vincendo poi la finale per il quinto posto contro la terza dell’altro girone.

Amsicora inserita nella Pool A, un girone di ferro a tre con le due favorite per la vittoria finale. A Rakovnik erano assenti Vynohradova, Ceratto e Turienza. Prima partita, sabato, contro le inglesi dell’Hampstead & Westminster, vittoriose 5-0. L’Amsicora ha sofferto l’aggressività delle avversarie, a segno tre volte nella prima frazione con Tyan, Lench e Martin. Trovato l’assestamento in campo ha giocato alla pari, battuto due corti entrambi parati, ed ha subito altre due reti con Isherwood e Burge su rigore in apertura della quarta frazione.

Domenica seconda sconfitta con le irlandesi dell’HC Loreto, 5-1 il risultato finale. Anche in questa partita è stata pagata l’inesperienza dei cambi, in panchina sedevano infatti giocatrici giovanissime. Loreto avanti nel primo quarto con O’Brien e Sherin, poi una rete per tempo di Kelly e due volte ancora Sherin su corto e su rigore. Valenti ha accorciato le distanze.

Ieri la sfida per il quinto posto con la terza dell’altro girone, il Rakovnik, squadra di casa. Vinta 7-6 dopo gli shoot out, 3-3 dopo i tempi regolamentari. Subito avanti con Grimbaum, raggiunta da Matouskova, immediato vantaggio ancora con Grimbaum, tutto nel primo quarto. Nella frazione successiva l’Amsicora allunga con Valenti, sei minuti dopo accorcia Vorlova. Il Rakovnik pareggia nell’ultimo quarto con Pribikova. Si va agli shoot out, segnano Fiorelli, Grimbaum e Khilko, l’ultima conclusione la salva Pastor che ferma Matouskova. Si prosegue a oltranza, ancora Pastor è protagonista bloccando Vorlova, segna invece Fiorelli. La stessa Maria Pastor è stata premiata come miglior portiere del torneo.

Con il quinto posto dell’Amsicora l’Italia dovrebbe mantenere il posto nel Trophy I. Nella finale per il primo posto l’Hampstead si è imposto 3-2 sulle scozzesi del Watsonian.

