Amsicora e Ferrini vivono un’altra domenica di passione, colpa di un campionato di A1 femminile più incerto che mai. Due pareggi interni che rendono ancora più imprevedibile la parte finale del torneo, a due giornate dalla fine oltre recuperi e riposi.

L’Amsicora ha pareggiato 1-1 con il Butterfly dopo un lungo inseguimento, la Ferrini ha concluso 2-2 il match con Torino Universitaria ed è stata raggiunta nel finale.

L’Amsicora aveva di fronte certamente la squadra più in forma del momento, il Butterfly Roma reduce da cinque vittorie di fila che l’hanno portata dal settimo al terzo posto. Il pareggio la allontana dalla capolista Lorenzoni ora a + 3, ma con una partita in meno rispetto alle piemontesi e lo scontro diretto a Ponte Vittorio nell’ultima giornata.

Il Butterfly passa nella seconda frazione, l’assetto dell’Amsicora non prevede lo spiegamento di forze in avanti, per cui la reazione è poco incisiva. Dopo il riposo il cambio di rotta e inizia il forcing e le romane si chiudono. Ma nelle numerose mischie sotto porta nessuno sfrutta le occasioni. E finalmente arriva il pari, al 5’ dell’ultimo quarto, con Eschoyez che devia un corto. Non succede altro nell’area romana, l’Amsicora vive invece alcuni momenti difficili, quando una temporanea doppia inferiorità numerica rianima il Butterfly che si rende pericoloso. Ora la corsa scudetto si fa più difficile ma non è ancora finita.

Anche la Ferrini non chiude la partita per la Top Level della prossima stagione, riservata alle prime sei. Il 2-2 con il Torino la lascia al quarto posto ma alle sue spalle, sino al settimo posto, la situazione è ingarbugliata. Eppure la partita aveva preso l’indirizzo sperato, con l’asse argentino Calvete-Barbera e la conclusione vincente di quest’ultima. Dopo l’intervallo la doccia fredda e il pareggio del Torino, ma la Ferrini ritrova il vantaggio con Sara Mucelli. Ma un’ingenuità causa un corto per la squadra piemontese, che non si lascia sfuggire l’occasione. Il pari è un risultato stretto che sa di opportunità non sfruttata. E il turno di riposo di domenica prossima non lascia tranquilli.

CLASSIFICA

Lorenzoni Bra 28, Amsicora 25, Butterfly Roma 23, Ferrini 22, Torino e Argentia 21, Valverde 19, Milano 7, San Saba Roma 3.

