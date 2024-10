Concluso il Round 1 della Coppa Italia, passano il turno Amsicora e Cus Cagliari nel torneo maschile, l’Amsicora nella competizione femminile. L’ultima giornata non ha riservato sorprese.

Coppa Italia maschile

Con l’arrivo in volata a tre, Amsicora, Cus Cagliari e Ferrini appaiate al primo posto del girone D con nove punti, e in perfetta parità negli scontri diretti, ha deciso la differenza reti. Così la Ferrini, che sabato ha riposato, resta fuori.

Al Comunale “Pablo Tomasi” di Uras si sono giocate le ultime due partite. Nella prima l’Amsicora ha battuto la Juvenilia Uras 5-1, mettendo al sicuro risultato, primo posto e qualificazione sin dalla prima frazione con Ojeda e Polo. Nel secondo quarto altre due reti di Mura e Atzori. Nel finale quinta rete di Lai. La Juvenilia lascia un segno grazie alla rete di Murgia su corto.

Nella seconda partita anche il Cus Cagliari sbriga la pratica con l’HT Sardegna vincendo 4-0. Anche in questo caso risultato sbloccato in apertura da Sanna e Olla. Ci pensano poi Carta e Gadelkarim a mettere in sicurezza la partita. Gli universitari chiudono al secondo posto il 2 novembre

Il Round 2 è in programma. A Ponte Vittorio si giocherà Amsicora-Lazio, a Roma il Cus Cagliari sfiderà la Tevere.

Coppa Italia femminile

Il minigirone E, quello di Amsicora e Ferrini si è concluso con due sole partite. Ieri l’Amsicora si è imposta per 2-1 bissando il successo della prima partita, quando vinse 4-1. La Ferrini non è riuscita a rimettere in discussione il risultato, ha rischiato nella prima parte, è diventata più intraprendente nella terza frazione. Poi Maryna Vinohradova si è messa in proprio e ha deciso che l’Amsicora doveva vincere anche questa. Segna la prima rete su azione personale, si ripete poco dopo e offre a Maryna Khilko la comoda pallina del 2-0. Lucia Sambenedetto accorcia le distanze. Passa il turno l’Amsicora, per la Ferrini c’è un paracadute. Sabato disputerà, a Roma, uno spareggio con il Cus Pisa, formazione della serie A1 seconda nel girone D. La vincente sfiderà, il 3 novembre a Ponte Vittorio, l’Amsicora.

