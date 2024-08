Seconda uscita di precampionato stasera della Cos che ospita il Monastir squadra di Eccellenza. La gara sarà giocata a Tertenia con inizio alle ore 20.

Nella prima amichevole stagionale la squadra di Francesco Loi ha piegato sempre a Tertenia la Nuorese per 2-0 con doppietta di Ladu. Oggi altro impegno importante contro un avversario che, seppure di Eccellenza, è data fra le favorite per il salto in D. Un test quindi attendibile per le due squadre.

Loi e l'allenatore del Monastir Marcello Angheleddu faranno sicuramente tanti cambi nella ripresa per dare a gran parte dei convocati la possibilità di mettersi in evidenza.

