«Il lavoro e la serietà ripagano sempre, con un gruppo di ragazzi che come una famiglia ogni

domenica scendono in campo senza risparmiarsi».

Soddisfazione per il presidente dell'Amatori Capoterra Andrea Cogoni, che sottolinea come la posizione in classifica sia «lo specchio del lavoro finora svolto: c'è tanto da fare e migliorare, se si continua con questa lucidità ci toglieremo qualche soddisfazione».

Cogoni guarda al futuro: «Stiamo lavorando anche per portare nei prossimi incontri alcuni ragazzi che si sono appena affacciati alla prima squadra e che penso ne saranno i futuri pilastri. Ragazzi nati e cresciuti a Capoterra: Alberto Uselli e Samuele Marongiu, bravi ragazzi e ottimi atleti».

Una bella soddisfazione per l'Amatori è arrivata anche dall'Under 17, che con nove ragazzi su quindici ha portato la selezione sarda a Cosenza per uno stage federale.

