L’assemblea elettiva dell’Amatori Rugby Capoterra ha nominato il presidente e il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2025. Al termine della riunione tenutasi nella sede sociale è stato eletto presidente Andrea Cogoni, mentre il Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica fino al 30 giugno 2025, sarà composto da Gabriele Ambus, Giacomo Atzori, Luca Careddu, Sandro Floris, Marcello Garau e Francesco Losco.

“L'impegno che ci siamo presi per questo triennio è soprattutto quello di allargare la base sociale per solidificare quanto più possibile le fondamenta societarie che, tengo a precisare, nel Rugby Capoterra sono molto solide, dal momento che facciamo rugby da quasi cinquant'anni”, dichiara Cogoni. “Un'altra priorità di estrema importanza sarà rafforzare il settore giovanile. Per ovvi motivi, quello che emerge di più è sempre la prima squadra, ma questo gruppo dirigente vuole riportare il nostro club allo splendore degli Anni Ottanta e Novanta che ci hanno visto, sia in termini di numeri sia in termini di qualità, esprimere il miglior rugby giovanile in Sardegna, e con l'aiuto dei nostri tecnici di altissimo profilo questo sarà più semplice”, conclude il presidente capoterrese.

