Ecco l’attaccante per la Costa Orientale Sarda (Serie D, girone G).

Alla corte di Francesco Loi arriva Alessandro Aloia, la scorsa stagione all’Atletico Uri. Classe 1996, il giocatore è cresciuto nelle giovanili di Avellino e Olbia e ha avuto esperienze con Arzachena, Cittanovese, Biancavilla e Borgosesia. Non arriverà invece l’ormai ex attaccante dell’Arzachena, Marcos Luciano Sartor Camina che si è accasato con la Cynthialbalonga, formazione guidata dall’ex Nuorese, Carbonia e Torres, Marco Mariotti.

In Promozione, gran colpo del Monastir che ha ingaggiato l’attaccante Mauro Ragatzu, la scorsa stagione al Sant’Elena. In passato ha giocato nella Primavera del Cagliari con tecnici Elio Salvori prima e Giorgio Melis dopo. Il suo grande rammarico «non aver esordito con Cagliari in prima squadra». Il tecnico era Nedo Sonetti: sempre convocato ma senza mia esordire. Dal 2002 al 2009 ha militato nei professionisti tra C1 e C2 disputando sempre ottimi campionati. A Monastir arrivano anche il difensore Federico Bellu e l’esterno Tomaso Arzu.

In Prima categoria, Umberto Festa si è accasato con lo Jerzu. Il tecnico degli ogliastrini è Andrea Piccarrate. Obiettivo il salto di categoria.

