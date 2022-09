L’Atletico Uri si aggiudica il derby (1-2) di Tertenia con la Costa Orientale Sarda (Cos) nell'anticipo della quarta giornata. Primo successo stagionale per i giallorossi, seconda sconfitta interna di fila per gli uomini di Loi. A sbloccare il risultato è stato però la Cos al 15’ con Nurchi che ha approfittato di un errore della difesa ospite. Al 28’ il pareggio di Luigi Scanu su sponda di Demarcus. Nella ripresa, al 28' il sorpasso dei ragazzi di Paba con Loru che sfrutta una disattenzione dei padroni di casa.

Sfuma la prima vittoria lontano da casa per l’Arzachena che in vantaggio di due reti dopo 10’ si raggiungere dal Real Monterotondo. Ruzittu evita anche la sconfitta parando un rigore. I sardi hanno giocato con un uomo in meno per più di un tempo. La squadra di Nappi parte con grande determinazione e all’8’ passa in vantaggio con un tiro dal limite di Bolo. Due minuti dopo arriva il raddoppio di Sosa che insacca di testa su azione d’angolo. Il Monterotondo accorcia subito al 12’ con Di Vico. Al 36’ smeraldini restano in dieci per l’espulsione di Dicorato. Sessanta secondi dopo il pari di Tilli su punizione. Nella ripresa, al 19’ Ruzittu para un rigore a Riccucci.

