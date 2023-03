Nuovo allungo della Innovyou Sennori nel campionato regionale di serie D di basket. La compagine allenata da Gabriele Piras, infatti, porta a 4 il vantaggio sulla coppia di formazioni in seconda posizione: La Casa del Sorriso Su Planu e Dinamo Academy.

Prova di forza. I sennoresi erano opposti a una delle squadre più in forma del torneo, l’Astro. Arriva una vittoria convincente, per 88-60, al termine di una gara nel quale i padroni di casa hanno allungato sin dal primo quarto (22-9 al 10’) e consolidato il vantaggio nel corso dei rimanenti 30’ di gioco. Una vera prova di forza del collettivo, guidato dalla grande vena realizzativa del suo leader tecnico, Enrico Merella, autore di 28 punti.

Le inseguitrici. Riposavano i giovani della Dinamo Academy e il San Sperate (altra candidata alle posizioni nobili di classifica); La Casa del Sorriso Su Planu, invece, gioca, riprendendosi proprio dalla sconfitta di sette giorni fa contro il San Sperate battendo la Coral 93 Alghero, a domicilio, per 53-76. Break decisivo degli ospiti nel terzo quarto (36-57 al 30'). Una vittoria, arrivata grazie all’ennesima prova corale, che vale l’aggancio alla seconda posizione.

Zona playoff. Chi irrompe nella parte della classifica che vale la post season è la Visionottica Carbonia, vincendo con autorità contro la Masters Sassari per 87-61. “Miners” sempre avanti nel punteggio (39-34 al 20’), ma che effettuano il break decisivo al rientro dal riposo lungo (67-43 al 30’). È Deliperi, del Carbonia, il miglior realizzatore con 23 punti. Si rilancia anche il San Salvatore Selargius, vittorioso sul campo della Santa Croce Olbia per 66-78. Mai in dubbio il punteggio, con i selargini che partono forte (11-23 al 10’ e 33-48 al 20’), proseguono nel buon momento nel terzo quarto, fino al 42-71. Padroni di casa che rientrano nel finale, senza riuscire, però, ad arrivare ad un divario sotto la doppia cifra. San Salvatore trascinato dal duo Melis-Uda, entrambi chiudono con 20 punti.

Il ritorno. Riassapora il gusto della vittoria, dopo quasi due mesi, la Dinamo 2000, che batte 79-48 il Carloforte. Sassaresi che volano nei primi minuti di gara e chiudono sul 27-5 il primo quarto. Parziale che, di fatto, indirizza la gara, con i carlofortini che cercano una reazione nella terza frazione (56-37 al 30’), ma cedono nuovamente nel finale. I migliori realizzatori dell’incontro sono Bertolini (Dinamo 2000) e Cireddu (Carloforte) con 17 punti.

Il rinvio. L'ultima partita del programma di giornata, quella tra Genneruxi Cagliari e Assemini, infine, è stata spostata a giovedì, con inizio alle 20.45.

© Riproduzione riservata