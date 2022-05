In Eccellenza, a La Maddalena si gioca per la Serie D. L'Ilva riceve la Ferrini. Ai padroni di casa basta un punto per fare il gran salto e festeggiare la seconda promozione consecutiva.

Pronti alla festa. Un momento magico per l’Ilva che merita davvero questa straordinaria vittoria. Per centrare la D che manca da 26 anni, basta un punto. Vincere con la Ferrini non sarà facile. Si annuncia una gara fatto di emozioni e di gran tifo dagli spalti. Un punto va bene anche alla Ferrini per accedere ai playoff. L’Ossese, seconda a tre punti della vetta, riceve l’Arbus di Nunzio Falco che non ha obiettivi. La Nuorese riceve il Sant’Elena. I barbaricini occupano la quarta posizione in compagnia del Taloro Gavoi. I gavoesi, che sono al momento in vantaggio per il maggior numero di reti realizzate, sono attesi dal Bosa a Pozzomaggiore.

Lotta Salvezza. In coda cercano punti salvezza Guspini, Li Punti e Idolo. Una retrocederà in Promozione in compagnia di Castiadas e Asseminese. L’Idolo, gioca a Siniscola contro il Budoni. Il Guspini riceve la Villacidrese e il Li Punti fa visita al Monastir. Si gioca anche la sfida fra le ultime: Asseminese-Castiadas. In campo infine Ghilarza-Porto Rotondo senza alcuna importanza per la classifica. In Promozione invece è in programma una sola partita: alle 16 si gioca la gara di ritorno playout Gonnosfanadiga-Fermassenti (andata 1-1).

© Riproduzione riservata