L'accordo che sembrava imminente è diventato invece poco probabile. Il tecnico Marco Marchionni sembra voglia restare per il momento a Novara, la squadra che ha portato in Serie C e che quest'estate lo ha accantonato per divergenze di vedute sull'organico, ma lo ha ancora a busta paga.

E allora la Torres sembra puntare ora su Mario petrone. Il 49enne napoletano è noto ai tifosi sardi perché ha guidato Tempio, Calangiuanus e soprattutto Tempio che ha portato in C2 nel 2006 chiudendo poi al quarto posto il campionato professionistico. Ha anche allenato il Sanluri in Serie D.

Diverse le esperienze professionistiche: Lumezzane (3° posto), Ascoli (promozione in Serie B), Catania, Pisa e Rimini. Nella stagione passata ha allenato la Real Sociedad in Honduras.

Nel frattempo la squadra ha ripreso ad allenarsi al “Vanni Sanna” sotto la direzione del vice allenatore Alessandro Frau, con la collaborazione di Tore Pinna.

Per quanto riguarda il mercato, si attende prima la firma del nuovo tecnico e poi le operazioni in entrata e uscita saranno fatte in base alle direttive dell'allenatore.

