È la Toscana la squadra vincitrice della seconda edizione del Trofeo Benedetto Piras. Nella finale del torneo giovanile, intitolato al celebre dirigente sardo e quest'anno dedicato alle Rappresentative Under 15, la selezione guidata da Marco Teglia batte 2-0 la Lombardia, prendendosi la rivincita per l'ultimo atto del recente Torneo delle Regioni dove aveva perso 3-2 il 27 aprile.

Al "Polese", il campo della Ferrini in viale Marconi a Cagliari, il match si sblocca al 26' con una girata di Lottini su cross dalla destra. Poco dopo Correnti sfiora il pari per la rappresentativa lombarda, su gran tiro da fuori che sbatte sulla traversa e rimbalza in campo. Nella ripresa l'Under 15 di Gabriele Peccati le prova tutte per trovare l'1-1, concedendo però diverse opportunità in contropiede alla Toscana. Nel quarto minuto di recupero, con due tempi da 35', arriva il raddoppio con Sanogo lanciato a rete che segna con l'aiuto di entrambi i pali.

«Una bella manifestazione, aggregante, con contenuti sia sportivi sia di formazione dei ragazzi», ha detto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, ospite d'onore alla finale. «Siamo contenti della riuscita del torneo, come già l'anno scorso. La Lnd e tutti i comitati regionali investono molto nelle attività delle rappresentative, veniamo dal Torneo delle Regioni e per noi è un’opportunità di far vedere i migliori talenti giovani, facendo aggregazione e portando avanti i nostri valori». La Lombardia succede al Lazio, che l'anno scorso aveva ottenuto il primo Trofeo Benedetto Piras all'epoca riservato all'Under 17.

