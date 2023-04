Un punto utile per restare a un risultato pieno dai playout. La salvezza diretta non è ancora acquisita a due giornate dal termine, ma il pareggio contro la Carrarese è da considerarsi positivo, come ha sottolineato a fine partita il centrocampista Filippo Lora: «Penso sia normale soffrire in alcune parti della gara un'avversaria costruita per andare in serie B, ma l'atteggiamento che abbiamo messo in campo è quello giusto».

Tre gare, 5 punti, tre risultati utili dal ritorno del tecnico Greco che ha il merito di avere ricompattato la squadra. Le concorrenti non stanno a guardare: la Vis Pesaro ha battuto l'Imolese e si è portata a -3 dai rossoblù, che devono evitare un arrivo a pari merito coi marchigiani perché sono penalizzati dagli scontri diretti. Ecco perché la matematica richiede altri 4 punti, salvo pareggi dei pesaresi. Ha vinto anche l'Alessandria contro un Ancona piuttosto morbido (3-0) e ora è a -4 dalla Torres che però vanta sui piemontesi migliori scontri diretti.

Nelle ultime due gare i rossoblù affronteranno in trasferta il Gubbio e in casa la Fermana. Partite per certi versi più complicate per le avversarie, ma il centrocampista Lora invita a non fare calcoli: «Dobbiamo pensare a quello che è sotto il nostro controllo senza pensare ai risultati delle altre».

