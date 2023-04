Alla Sigma il presidente scende in campo per andare in panchina. Pasquale Cossu, alla guida della società dal 2017, diventa l'allenatore degli Allievi 2006 per la parte finale di stagione. Il club cagliaritano è secondo in classifica nel proprio girone, a -3 dalla Ferrini prima, e si gioca domenica alle 11 l'ultima giornata contro la Futura Sales, che insegue a tre punti. La Sigma cerca il risultato (vittoria o pareggio) che serve per accedere alla fase finale e il presidente ha deciso di seguire la selezione in prima persona.

«Gli Allievi 2006 sono il gruppo storico che c'è da quando ho preso la società», spiega il patron-allenatore. «Ho deciso di puntare sulla squadra per raggiungere l'obiettivo, ma l'ho fatto per amore mio nei confronti dei ragazzi, dei genitori e della società: è un gruppo valido e puntiamo in alto. Ringrazio Pier Paolo Mura, che aveva voluto prendere la squadra a inizio anno: non è assolutamente una bocciatura nei suoi confronti, anzi continua ad allenare i 2008».

L'obiettivo. Se la Sigma dovesse raggiungere la fase finale avrebbe l'incrocio con una squadra fra prima e seconda del Girone B (dipende dal piazzamento), con andata il 7 e ritorno il 14 maggio, poi finale tra le due vincenti del primo turno il 21 per il titolo di campione regionale. «Il gruppo lo vorrei portare in blocco nella Juniores Regionale, per far bene: è una categoria che la Sigma non ha mai fatto nella sua storia», aggiunge Cossu. Da questa stagione non c'è più la prima squadra, che avrebbe dovuto partecipare al campionato di Promozione: sono rimaste scuola calcio e settore giovanile. Presto però potrebbero esserci novità in tal senso: «La prima squadra la rifarò, con l'aiuto di nuovi soci che stanno entrando nella Sigma, solo quando riavremo la nostra struttura in via Castiglione», prosegue il presidente-allenatore (ha da tempo il patentino ma non va in panchina dal 2011). «Mi auguro che si possa andare a gara entro luglio, per programmare la stagione 2024-2025. La Sigma non è un progetto mio personale, ma una società storica di Cagliari».

