Sono lo spagnolo Martin De La Puente e gli olandesi Jiske Bos e Niels Vink i vincitori dei tre titoli del singolare nella XXIV edizione Sardinia Open International wheelchair tennis marchiato èAmbiente, manifestazione disputata sui campi in green set del Tc Alghero che vanta il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna.

Il torneo di tennis in carrozzina più prestigioso d’Italia (Itf1 Series, 32mila dollari di montepremi) ha regalato, nel maschile, una finale con gli stessi protagonisti di quella dell’edizione 2023. Il favorito De La Puente ha sconfitto con un convincente 6-3, 6-1 il transalpino Stephane Houdet, numero 3 del tabellone che ad Alghero ha trionfato in otto occasioni. Il francese si è consolato con la vittoria del titolo nel doppio in coppia con lo spagnolo Daniel Caverzaschi, match in cui ha rifilato un 6-4, 6-0 a De La Puente e al belga Joachim Gerard.

Nel tabellone femminile, la finale è stata un derby olandese vinto da Jinte Bos, che ha vinto il primo torneo di categoria Itf1 Series superando 2-6, 6-4, 6-4 la campionessa uscente Aniek Van Koot, numero uno del seeding. Van Koot si è riscattata aggiudicandosi per la terza volta consecutiva il titolo del doppio (la seconda in coppia con la Lucy Shuker), battendo 6-1, 6-2 Bos e la connazionale Lizzy De Greef.

Successo a tinte “orange” anche nei quad dove Niels Vink cala il poker di vittorie grazie al 6-1, 6-1 messo a referto contro il turco Ahmed Kaplan, numero 2 del seeding.



