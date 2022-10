Al via l’Alghero Half Marathon edizione 2022, la quinta. Un migliaio di atleti si daranno appuntamento domenica mattina, 2 ottobre, alle 9.30 sul colle del Balaguer e, con un percorso di circa 10 km, arriveranno fino alla borgata di Fertilia e ritorno. I maratoneti attraverseranno le vie della città e il lungomare.

La gara algherese organizzata dall’Alghero Marathon con il patrocinio del Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Coni Sardegna e Fidal regionale si è ritagliata negli anni un ruolo prestigioso all’interno del calendario regionale e nazionale diventando tappa d’obbligo per gli appassionati della corsa. Partenza con visita Capo Caccia dal lungomare Valencia per proseguire su lungomare Dante prima di imboccare piazza Sulis e via Simon ed arrivare allo scalo Tarantiello per poi accedere alla passeggiata Busquets, via Lido e viale I Maggio. Arrivati alla rotonda del palazzo dei Congressi si procederà per quasi quattro chilometri sulla strada 127 bis dov’è posto il giro di boa nei pressi dell’agriturismo Isidoro, rientrando con ingresso a Fertilia da via Ascione e percorso inverso direzione Alghero. Superato scalo Tarantiello si tornerà sul Lungomare Dante per concludere gli ultimi 3km, questa la novità, su via XX Settembre, via Giovanni XXIII, via De Gasperi, via Kennedy, viale della Resistenza e arrivo in discesa sul lungomare Valencia. Il quartier generale della manifestazione targata Alghero Marathon sarà l’El Trò dove sarà presente la segreteria organizzativa.

Sono scaduti i termini di iscrizione, ma sarà comunque possibile effettuare la stessa recandosi alla partenza (con pagamento della sovrattassa federale) nelle giornate di sabato e la domenica entro le 8,45. Modifiche alla circolazione, con divieti di transito e di sosta nelle vie interessate dalla manifestazione sportiva.

