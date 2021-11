Oggi, tornano in campo le due compagini che rappresentano la Sardegna nei campionati nazionali di rugby.

Amatori Alghero. In Serie A, per la quarta giornata, l'Amatori Alghero ospita la capolista Cus Torino sul manto erboso di Maria Pia. Il lunch match (fischio d'inizio alle 12.30, arbitro Francesco Meschini di Milano) vale per i padroni di casa come prima sfida ufficiale dall'inizio della pandemia davanti ai propri tifosi. L’ingresso sarà gratuito, con green pass obbligatorio. Reduci dal successo all'esordio, 22-18 sul campo del Cus Genova, “Finalmente, torneremo a giocare nel campo sportivo di Maria Pia. Sarà un appuntamento importante, perché affronteremo la prima in classifica. Auspichiamo un'ottima prestazione, che possa confermare il risultato della scorsa gara. Puntiamo a fare un ottimo campionato e iniziare bene ci darebbe sicuramente una grossa carica", dichiara il presidente Franco Badessi.

Amatori Capoterra. Per il quarto turno di Serie B, l'Amatori Capoterra gioca al Campo Giurati contro il Cus Milano (ore 14.30, dirige Lorenzo Negro di Modena). Se i padroni di casa hanno finora raccolto una vittoria e una sconfitta, il XV di coach Alejandro Eschoyez arriva da un solo match disputato, quello perso 40-15 a Rovato. “Andiamo a Milano a fare la nostra partita, a cercare una nostra identità ancora in fase di definizione. Ci aiuterà tanto l’innesto di altri 2 giocatori che daranno una maggiore stabilità alla squadra. Sappiamo già che ci aspetta una giornata molto fredda e piovosa, non credo sarà una giornata da rugby champagne, sicuramente una bella battaglia”, chiosa capitan Marcello Garau.

