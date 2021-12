Gara in trasferta prima della pausa natalizia per l'Amatori Rugby Alghero in serie A. Alle 14.30, il XV algherese scenderà in sul manto erboso del Campo dei Pini-Maw Stadium di Lumezzante (arbitra Dario Merli di Ancona) per sfidare la Promotica I Centurioni nel match valido per la settima giornata del girone 1.

Gli avversari. Se l'Amatori Alghero arriva fresco dopo il turno di riposo, i padroni di casa volano sulle ali dell'entusiasmo del match vinto in casa della Pro Recco 49-8, che ha portato a 16 i punti in classifica (contro i 4 isolani).

Alghero punta a un buon risultato per chiudere il 2021 e presentarsi nell'anno nuovo carichi, a partire dal 16 gennaio, quando a Maria Pia arriverà proprio la Pro Recco.

I convocati. Sono stati convocati Ciro Alvarado, Lorenzo Bombagi, Michele Canulli, Leandro Thomas Cataldi, Giovanni Cipriani, Guglielmo Delrio, Pietro Tafaota Di Stefano, Paolo Ferrarese, Vaingalo Fine, Sebastiano Gabbi, Alberto Gastaldo, Giani Ion Ilie, Luca izzo, Andre Francis Lo Pilato, Gabriele Macchioni, Giovanni Marchetto, Joshua Liam May, Francesco Salaris, Gabriele Sanna, Mario Serra, Davide Solinas, Eliot Stefani e Mantvydas Tveraga.

